1.800 docents segons la Urbana i 5.000 segons els sindicats es manifesten a Barcelona per la vaga

Els sindicats diuen que el curs comença com va acabar el passat i que mantindran les mobilitzacions
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
Uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana, i uns 5.000, segons els sindicats convocants, s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona en la jornada del primer dia de curs per reclamar millores educatives i que la Conselleria d'Educació de la Generalitat reobri les negociacions.
Convocats per Ustec·Stes, CGT, La Intersindical i COS, la manifestació ha discorregut entre la plaça Urquinaona i la plaça Sant Jaume amb la pancarta 'Contra l'emergència educativa. Seguim als carrers', i ha acabat en una assemblea, un format que s'ha repetit en altres punts del territori.
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat en un 9,3% el seguiment de la vaga educativa a Catalunya fins a les 11.30 hores, mentre que els sindicats l'han elevat fins al 30%.
La jornada de vaga marca l'inici d'aquest curs escolar malgrat que la Generalitat va demanar als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions i també coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, de les quals Catalunya ha quedat exclosa per un excés d'alumnat exempt superior al que permet l'OCDE.
"COMENCEM COM EL VAM ACABAR"
Els sindicats convocants de la vaga han reclamat al departament més recursos i reobrir les negociacions, i la membre del secretariat d'Ustec·Stes Marina Ruiz ha dit: "Comencem el curs com el vam acabar, amb vaga".
Ruiz ha retret "el parèntesi de tot l'estiu del Govern" per no negociar, i ha avisat que serà un curs de lluita per l'escola pública des de les bases.
De la CGT, la secretària de la Federació d'Ensenyament, Laura Gené, ha criticat que ara el Govern demani un parèntesi, ha subratllat que el curs "no podia començar amb normalitat" malgrat admetre que és un dia complicat, i ha assenyalat que és una qüestió de recursos i no de sous.
MÉS MOBILITZACIONS
El portaveu de La Intersindical, Marc Martorell, ha dit que el curs comença amb "les mateixes carències" que l'anterior, i ha demanat al Govern que respecti el dret a l'educació assenyalant que les mobilitzacions continuaran.
Per part de COS, Gerard Calvera ha subratllat que el curs comença amb dignitat amb aquesta vaga, i la secretària general de la CNT, Montse Luque, ha criticat la "manca de voluntat" del Govern per negociar.
L'integrant de l'Assemblea Educativa de Catalunya Ramon Castell ha criticat que el Govern no hagi negociat des del final del curs passat i que té la pilota a la seva teulada: "Primer dia d'escola, primer dia de vaga".