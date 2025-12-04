18 quilòmetres de retencions a l'AP-7 a Gelida (Barcelona), que reobre tots els carrils

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Gelida (Barcelona) registra aquest dijous a les 17.00 hores retencions d'uns 18 quilòmetres en sentit sud des de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), després de reobrir tots els carrils, ja que només n'havia obert un per un camió que ha bolcat al migdia.
Així ho informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press, que afegeix que també hi ha afectacions a l'enllaç de l'A-2 amb l'AP-7, amb cues a Martorell (Barcelona) en sentit Tarragona, a més de la B-23, amb retencions de Molins de Rei cap al Papiol (Barcelona).
El conductor del camió ha estat evacuat en estat crític per l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), després de bolcar al punt quilomètric 177 de la via.