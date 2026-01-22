18 quilòmetres de cues a l'A-2 en sentit est entre Cornellà i Martorell (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
L'A-2 en sentit est entre Cornellà de Llobregat i Martorell (Barcelona) acumula 18 quilòmetres de cues aquest dijous sobre les 6.53 hores.
Aquesta incidència respon al tall de l'AP-7 per l'accident ferroviari de Gelida (Barcelona), ja que els desviaments de la carretera es fan per l'A-2, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La circulació de vehicles es va tallar a l'AP-7 en sentit sud a l'altura de Martorell i fins a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) aquest dimecres sobre les 18.38 hores per les possibles afectacions a la via després del despreniment del mur amb el qual va xocar un tren de l'R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona).