18 ferits de l'accident a Fogars (Barcelona) continuen ingressats, 1 dels quals molt greu

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El nombre de persones ingressades a diferents centres hospitalaris després de l'accident d'un autobús a Fogars de Montclús (Barcelona) s'ha reduït a 18 ferits, un en estat molt greu a la UCI de l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
Segons l'última actualització compartida pel Departament de Salut de la Generalitat aquest dimecres a les 12 hores, també hi ha 6 ferits greus, hospitalitzats als hospitals Germans Trias, Josep Trueta de Girona, Mútua Terrassa, Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital General de Granollers.
Els ferits lleus es mantenen en 11 persones que s'estan tractant a l'Hospital General de Granollers, el de Mataró, el Germans Trias, el Josep Trueta, el Vall d'Hebron, l'Hospital de Bellvitge i el Clínic de Barcelona.