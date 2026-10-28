Publicat 28/10/2026 13:14

18 ferits de l'accident a Fogars (Barcelona) continuen ingressats, 1 dels quals molt greu

Evacuació d'un dels passatgers ferits en l'accident
BOMBERS

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El nombre de persones ingressades a diferents centres hospitalaris després de l'accident d'un autobús a Fogars de Montclús (Barcelona) s'ha reduït a 18 ferits, un en estat molt greu a la UCI de l'Hospital Sant Pau de Barcelona.

Segons l'última actualització compartida pel Departament de Salut de la Generalitat aquest dimecres a les 12 hores, també hi ha 6 ferits greus, hospitalitzats als hospitals Germans Trias, Josep Trueta de Girona, Mútua Terrassa, Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital General de Granollers.

Els ferits lleus es mantenen en 11 persones que s'estan tractant a l'Hospital General de Granollers, el de Mataró, el Germans Trias, el Josep Trueta, el Vall d'Hebron, l'Hospital de Bellvitge i el Clínic de Barcelona.

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