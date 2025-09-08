176 identificats i 6 denúncies per drogues en un local d'oci nocturn de Tarragona

TARRAGONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van dur a terme diumenge a la matinada un operatiu en un local d'oci nocturn de Tarragona en el qual van identificar 176 persones i van interposar 13 denúncies, 6 de les quals per tinença o consum de drogues, i una altra per portar una arma blanca, informa en un comunicat la policia catalana.
L'actuació es va efectuar en un local on setmanes enrere es van produir baralles i incidents i on, segons la policia, es concentraven persones vinculades amb fets delictius, especialment relacionades amb el tràfic de drogues.
Durant l'operatiu van detectar diverses infraccions, com la presència de controladors sense la identificació corresponent, manca de verificació d'aforament, absència de senyalització de càmeres de videovigilància i l'incompliment de la documentació de llicència i activitat, i la Policia Nacional va citar 4 persones per infraccions vinculades amb la llei d'estrangeria.