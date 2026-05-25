172.000 vehicles tornen a l'àrea de Barcelona fins a les 18 de diumenge, el 57% dels previstos

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
172.000 vehicles han tornat a Barcelona de 12 a 18 hores d'aquest diumenge, el 57% dels previstos fins a mitjanit al final d'aquest pont de la segona Pasqua.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), es preveu que 300.000 vehicles tornin després del pont.
El director del SCT, Ramon Lamiel, ha lamentat aquest dilluns les 5 víctimes mortals en carreteres catalanes durant el pont i ha demanat una tornada prudent i màxima precaució.