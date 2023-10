Un 17% de nens catalans no van fer extraescolars en el curs 2021-2022, segons Educació 360

El preu és el "principal motiu" de no participació en famílies vulnerables

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Un informe de l'aliança Educació 360 ha afirmat que un 17% de nens i adolescents catalans --140.000-- no van tenir accés a activitats extraescolars durant el curs 2021-2022, i han demanat revertir aquestes "grans desigualtats".

Les dades s'han extret de la 'Enquesta de participació extraescolar d'infants i adolescents de 6 a 15 anys a Catalunya 2022', elaborada per l'Aliança, que ha preguntat a una mostra de 1.023 pares i mares si els seus fills van participar en activitats extraescolars el curs 2021-2022.

Segons l'enquesta, en una classe de 25 nens hi ha 4 que no fan cap activitat extraescolar, i ha reclamat polítiques per canviar aquesta situació, ja que la "desigualtat extraescolar és una de les febleses principals de l'educació a Catalunya".

L'aliança ha afirmat que la participació en activitats extraescolars és "necessària per al benestar i la conciliació familiar" i aporta als nens i adolescents noves competències, arrelament i cohesió.

A més, ha defensat que són "un antídot davant la solitud, l'aïllament social i la falta de motivació i d'autonomia personal".

"ENORME DESIGUALTAT"

L'enquesta ha mostrat que la participació en activitats extraescolars "és molt rellevant" a Catalunya, ja que hi ha una participació mitjana del 83% entre els nens i joves catalans, amb una mitjana de cinc hores setmanals en les extraescolars durant el curs, a les tardes i els caps de setmana.

Educació 360 ha insistit que hi ha una "enorme desigualtat" en quant a la participació segons els nivells socioeconòmics: el 92% dels nens i adolescents d'un nivell socioeconòmic familiar alt participen en activitats extraescolars, davant el 66% del nivell baix.

L'aliança ha cridat a reduir les diferències en la participació extraescolar perquè "ha de ser una de les prioritats de la política educativa" de Catalunya, i creu que s'ha de fer amb ajudes econòmiques, acompanyament i ampliar els programes extraescolars.

COST PER LES FAMÍLIES

El preu mitjà de les extraescolars a Catalunya es troba en els 560 euros a l'any per fill, i és "el principal motiu de no participació" entre les famílies amb un nivell socioeconòmic baix, concretament en el 77% dels casos.

A més dels motius econòmics, una altra de les causes de no participació és el biaix de gènere que "decanta la participació" en el cas dels nois cap a les activitats esportives (68% de participació ells davant el 47% d'elles) i en les artístiques cap a les noies (33% davant el 16% de nens).

Educació 360 també ha apuntat a la "desigual distribució territorial" de la participació extraescolar i ha urgit a reequilibrar les oportunitats educatives en les poblacions amb menys oferta.

ACTIVITATS

L'esport és l'activitat extraescolar més practicada, amb un 58% d'apuntats entre els 6 i 15 anys, té una dedicació mitjana de 3,8 hores i la meitat dels nens i adolescents ho fan de forma federada.

La resta d'activitats extraescolars tenen menys participació: el 33% fan idiomes; el 25% activitats artístiques; el 15% reforç educatiu; el 7% activitats d'oci en 'esplais' i el 5% activitats tecnològiques.