17 docents passen la nit a la Conselleria en protesta després de l'última taula sectorial

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
17 docents, representants sindicals d'Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT, La Intersindical i COS, han passat la nit d'aquest dijous a divendres a l'edifici de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat en protesta després de l'última taula sectorial d'aquest dijous, de més de 5 hores de reunió, han informat fonts sindicals a Europa Press.
Fonts del departament asseguren que la consellera Esther Niubó "en principi" assistirà a la trobada d'aquest divendres, la vuitena ja, que es produirà a partir de les 10 hores.
Aquesta és la tercera setmana de mobilitzacions i aquest divendres, on la vaga territorializada és al Baix Llobregat i al Penedès (Barcelona), estan previstes accions davant del departament i també a l'Abadia de Montserrat (Barcelona).