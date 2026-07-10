17 atesos pel SEM després de la barreja de químics a la Bisbal del Penedès (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 17 afectats per la barreja de productes químics d'aquest divendres a la tarda a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès (Tarragona).
2 homes en estat menys greu han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell (Tarragona), i 1 dona i 1 home, també menys greus, a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), informa el SEM en una anotació a X recollida per Europa Press.
1 dona menys greu i 1 home lleu han estat desplaçats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, i 3 homes i 1 dona, al Santa Tecla de la mateixa ciutat.
El SEM ha mobilitzat 9 ambulàncies per l'incident, que també han atès 4 homes i 3 dones lleus donats d'alta al moment.
Protecció Civil ha demanat que ningú no s'acosti a la zona de la piscina, ja desallotjada, i que, en cas de molèsties, els veïns tanquin portes, finestres i ventilació exterior, i que truquin al 112 en cas de trobar-se malament.