El 16è Gran Recapte dona el tret de sortida al mercat de la Sagrada Família de Barcelona

La 16a edició del Gran Recapte, que se celebra aquest divendres i dissabte, ha donat avui el tret de sortida amb un acte al mercat de la Sagrada Família de Barcelona, en el qual han participat el Banc dels Aliments i representants de les administracions i del tercer sector.

La regidora de Comerç, Restauració i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha subratllat la tasca que exerceixen el Banc dels Aliments i el Gran Recapte, i també el rol "comunitari i de trobada" que tenen els mercats.

La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha explicat que a Catalunya "hi ha 230.000 persones que necessiten aliments i 570 entitats que les ajuden", i ha assenyalat que hi ha un 24% de persones en situació de pobresa o exclusió social.

SOCIETAT JUSTA I SOLIDÀRIA

Ha agraït la feina de les entitats col·laboradores amb el Gran Recapte, i també dels voluntaris que hi participen, i ha assegurat que el Gran Recapte ajuda a arrelar "els valors d'una societat justa i solidària".

El president de la Taula del Tercer Sector, Enric Morist, que ha parlat del Gran Recapte com un projecte de país, ha comentat que tot i que no és la solució a la pobresa, és "un complement important i un acte de generositat".

ACONSEGUIR UNA XARXA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Per la seva banda, el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, ha felicitat el Banc dels Aliments: "L'objectiu seria que arribés un any en què no haguéssim d'organitzar el Gran Recapte, que tinguéssim una xarxa de protecció social suficient".

El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vila, ha tingut unes paraules d'agraïment per a les persones, entitats i empreses col·laboradores, i ha assegurat que mobilitzar-se per una causa solidària "porta a ser sensibles davant la desigualtat".

L'acte ha conclòs amb una donació simbòlica d'aliments, en què els participants han dipositat bosses de menjar en una caixa tal com faran aquells que desitgin col·laborar aquest cap de setmana.

16.000 VOLUNTARIS EN 2.200 PUNTS

El Banc dels Aliments estima que mobilitzarà uns 16.000 voluntaris entre persones individuals i membres d'entitats, que es repartiran en 2.200 punts per tot Catalunya aquest divendres i dissabte.

L'organització sol·licita "llet, oli, arròs, pasta, llegums, conserves i productes infantils", a més de donacions monetàries des del web.

Enguany, el Banc dels Aliments destinarà el 50% dels aliments recollits durant el Gran Recapte als afectats per la dana a la Comunitat Valenciana.