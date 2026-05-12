La 16a Gala People in Red Barcelona recapta 838.769 euros per investigar malalties infeccioses

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
La 16a Gala Solidària People in Red Barcelona, celebrada dilluns al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha recaptat 838.769 euros per a la recerca de malalties infeccioses a través de la Fundació Lluita contra les Infeccions.
Entre les autoritats que van assistir a l'acte, que va reunir prop de 800 persones entre empreses patrocinadores, institucions i celebritats del món social, cultural i polític, destaquen el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha informat l'organització en un comunicat.
L'acte va estar conduït per les actrius Sílvia Abril i Toni Acosta i la model i presentadora Martina Klein i l'extennista i comentarista esportiu Alex Corretja han estat els ambaixadors de la nit, que ha comptat amb Amaral i Joan Dausà com a artistes convidats.
La novetat d'aquest any és el lliurament del Premi Solidari People in Red Barcelona, creat per reconèixer persones, projectes o iniciatives que contribueixen a la sensibilització social i la promoció de la recerca científica, i que ha recaigut sobre el cineasta i actor Eduardo Casanova, "reconegut per la seva mirada singular i valenta" en projectes com 'Silencio' o 'Sidosa'.
El premi és una escultura de Jaume Plensa, 'Love Hope', qui l'ha donat de manera altruista a la Fundació Lluita contra les Infeccions.