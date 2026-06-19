168.000 cotxes surten de l'àrea de Barcelona pel cap de setmana previ a Sant Joan, un 27%

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Un total de 168.00 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona aquest divendres, un 27% dels 610.000 que preveuen que sortiran fins a les 15 hores d'aquest dissabte pel cap de setmana previ a Sant Joan, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
El SCT i els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu especial de mobilitat, ja que el dia 24 coincideix entre setmana, per la qual cosa es preveu un escenari de mobilitat diferenciada entre aquest cap de setmana previ i els desplaçaments de la revetlla i el mateix dia festiu.
Quant a aquest cap de setmana, entre el 19 i 21 es preveu la sortida de 610.000 vehicles de l'àrea de Barcelona i la tornada d'uns 290.000.