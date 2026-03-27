162.000 cotxes surten de l'àrea de Barcelona aquest divendres des de les 12 hores, un 28% del total

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Un total de 162.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest divendres entre les 12 hores i les 17 hores, un 28% dels 580.000 que està previst que ho facin fins dissabte a les 15 hores en la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Les carreteres catalanes han registrat diverses incidències durant la primera fase de la sortida de vehicles, concretament a l'AP-7 entre Cerdanyola i Mollet (Barcelona) cap a Tarragona, on s'han registrat retencions de fins a 12 quilòmetres, i a la B20 de Barcelona, on les cues han arribat als 9 quilòmetres entre les Corts i Valldaura.
No obstant això, a les 17.15 hores la circulació ja està completament oberta a tots els carrils de les dues vies i, tot i que el trànsit és intens "la situació ara és millor", indiquen fonts de Trànsit a Europa Press.