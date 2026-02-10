16 quilòmetres de cues a l'A-2 entre Sant Joan Despí i Martorell (Barcelona) en sentit est

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'A-2 entre Sant Joan Despí i Martorell (Barcelona) en sentit est acumula 16 quilòmetres de cues des d'aquest dimarts al matí.
Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual assenyalen que dos trams més de la via estan afectats per fins a 51 quilòmetres de boira densa.
En concret, entre Fondarella i Veciana hi ha 46 quilòmetres afectats i entre Ribera d'Ondara i Veciana (Lleida) hi ha 5 quilòmetres més.