16 quilòmetres de cues a l'AP-7 entre Avinyonet del Penedès i Castellví de Rosanes (Barcelona)

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 registra aquest divendres retencions de 16 quilòmetres a l'AP-7 entre Avinyonet del Penedès i Castellví de Rosanes (Barcelona) en direcció Tarragona per un accident múltiple amb 7 vehicles implicats, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.

A més a més, hi ha trams de cues a l'N-340 a Vilafranca del Penedès i Olèrdola (Barcelona) i per això s'ofereix com a alternativa la C-32, una via amb peatge.

L'autopista ha pogut reobrir tots els carrils després d'una hora tallada per l'accident que s'ha produït a les 12.28 hores.