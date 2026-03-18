16 menors atesos per una barreja tòxica a la piscina municipal de Rubí (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
16 menors, 8 d'ells en estat lleu i 8 menys greus, han estat atesos després que una barreja accidental de productes tòxics hagi provocat una reacció de marejos i vòmits a la piscina municipal de Rubí (Barcelona), segons ha informat via X el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplaçat 11 ambulàncies.
A causa de la reacció tòxica s'ha desallotjat a 80 persones aquest dimecres a la tarda, encara que la fuita no ha afectat a l'exterior de les instal·lacions, segons ha informat Bombers, que ja s'ha retirat del servei després de revisar i ventilar tota la instal·lació.
Dels 8 menors en estat menys greu, dos d'ells han estat traslladats al CUAP Rubí, altres dos a la Mútua Terrassa, dos més al Consorci Sanitari Terrassa i dos a l'Hospital Parc Taulí, mentre que 14 afectats lleus han estat donats d'alta en el lloc.
Bombers ha desplaçat a set unitats per realitzar treballs de ventilació en el recinte i com a mesura preventiva s'ha evacuat la piscina, mentre que Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Procicat.
En declaracions a '3CatInfo' el sotscap de guàrdia de Bombers, Josep Valero, ha confirmat que la fuita s'ha produït a través de l'aigua mitjançant una barreja mal feta, per la qual cosa han procedit a buidar la canonada d'injecció a la piscina.