16 ferits lleus en un incendi en un aparcament d'un hotel de Coma-ruga (Tarragona)

TARRAGONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
16 persones han resultat ferides lleus i 233 han estat desallotjades per un incendi en un aparcament d'un hotel de Coma-ruga (Tarragona).
Sobre les 3.30 hores els bombers han rebut un avís d'incendi que afectava a un hotel de l'avinguda del Balneari de Coma-ruga i han activat 8 dotacions, que han comprovat que l'incendi afectava a un vehicle estacionat i que el fum ascendia per l'escala de l'edifici i la primera i segona planta, informa Bombers en un comunicat aquest dissabte.
A les 4.28 hores els bombers han donat per extingit l'incendi del vehicle, que ha produït una fuga d'aigua i ha afectat al cablejat elèctric de l'hotel, i han iniciat tasques de ventilació i inspecció de les plantes superiors per descartar danys, fins que cap a les 6 del matí han donat el servei per finalitzat i les persones desallotjades han pogut tornar a les habitacions.
També aquesta matinada, a les 3.33 hores, els bombers han estat alertats d'un incendi al càmping Vendrell Platja, al Vendrell (Tarragona), i han desplaçat 6 dotacions.
El foc afectava un bungaló sense persones en el seu interior i a diverses palmeres del recinte, per la qual cosa no s'han produït danys personals i Bombers ha donat per extingit l'incendi sobre les 6 del matí.