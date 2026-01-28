16 dotacions dels Bombers apaguen un incendi sense ferits en una nau a Sabadell

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han activat 16 dotacions terrestres que aquest dimecres al migdia treballen per extingir un incendi declarat en una nau ocupada del carrer Bonavista de Sabadell (Barcelona), del qual no consten persones ferides, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
El 112 ha rebut l'avís a les 13.26 hores i inicialment s'han mobilitzat 13 dotacions.
A les 14.45 hores els Bombers continuaven treballant per revisar les naus adjacents i comprovar si hi ha afectacions estructurals.
Concretament, ho fan des de l'exterior, ja que la coberta de la nau s'ha ensorrat.
Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Procicat, ja que és a prop de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).