El 15è Gran Recapte aspira a tenir 18.000 voluntaris als punts de recollida d'aliments

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El 15è Gran Recapte aspira a arribar a 18.000 voluntaris perquè siguin presents als 2.100 punts de recollida d'aliments dels establiments col·laboradors que hi haurà a tot Catalunya durant el cap de setmana del 24, 25 i 26 de novembre.

En una roda de premsa aquest dimecres per presentar els detalls d'aquesta edició, del 24 al 30 de novembre, el representant dels quatre Bancs d'Aliments de Catalunya, Lluís Fatjó-Vilas, ha destacat que el Gran Recapte és "un acte de solidaritat d'una envergadura enorme".

Amb l'eslògan 'Alimenta el que importa', la campanya d'aquest any es desenvolupa en un context de creixent pobresa, assegura Fatjó-Vilas, amb un increment del cost de la vida i els aliments i l'"interrogant sobre l'IVA en els aliments bàsics".

Per la seva banda, la vicepresidenta del Banc d'Aliments de Barcelona, Roser Brutau, ha apel·lat a la solidaritat de la ciutadania per arribar als 18.000 voluntaris, i la directora, Elisabet Viladomiu, ha assegurat que hi col·laboraran unes 30 cadenes de distribució alimentària (12 de tot Espanya i 18 locals).

La previsió de voluntaris d'aquesta edició és de 14.000 als punts de recollida de Barcelona, 2.000 als de Girona, 700 a Tarragona i 1.300 a Lleida.

Els voluntaris, que s'hi poden inscriure des d'aquest mateix dimecres, s'encarregaran d'informar sobre la funció del Banc dels Aliments i la situació de precarietat alimentària, i també animaran els clients dels establiments participants a fer donacions d'aliments.