150 centres educatius de Catalunya pateixen afectacions per l'episodi de vent d'aquest dijous

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 150 centres educatius de Catalunya han tingut afectacions a causa de l'episodi de vent d'aquest dijous, informen aquest divendres fonts de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat a Europa Press.
L'afectació ha estat variada, com la presència d'arbres en alguns patis i danys en vidres, elements de les façanes o a les porteries, i les mateixes fonts expliquen que "només" un centre d'Alella (Barcelona) ha hagut de tancar per les afectacions.
El fort vent d'aquest dijous es va saldar amb una dona de 46 anys morta a Barcelona i 6 hospitalitzades, i durant la jornada es van registrar ratxes superiors als 100 quilòmetres per hora a diversos punts com a les estacions de Puig Sesolles (Barcelona), el Port de Barcelona, Molló i Portbou (Girona).