15 quilòmetres de retencions a l'AP-7 a Sant Cugat (Barcelona) per un accident

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 registra retencions aquest dilluns cap a les 18.30 hores d'uns 15 quilòmetres a l'altura de Sant Cugat del Vallès des de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en direcció sud per un accident, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa press.
Un accident que s'ha produït cap a les 17.00 hores ha deixat només un carril obert a la via, que s'ha hagut de tallar totalment minuts després fins que s'han retirat els vehicles accidentats al voral.
A les 18.34 hores hi ha un carril tallat que ralenteix la circulació.