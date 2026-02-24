15 quilòmetres de cues a l'A-2 entre Sant Joan Despí i Castellbisbal (Barcelona) per obres

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
L'A-2 entre Sant Joan Despí i Castellbisbal (Barcelona) en sentit est acumula 15 quilòmetres de cues sobre les 8.27 hores d'aquest dimarts per obres a la via.
Arran dels treballs hi ha un carril tallat, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També hi ha densitat a les Rondes de Barcelona al seu pas per la capital catalana, en concret en la Ronda Litoral hi ha 8 quilòmetres de cues i a la Ronda de Dalt, 7 quilòmetres.