15 quilòmetres de cues a la C-58 entre Montcada i Terrassa per l'avaria d'un camió

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La C-58 entre Montcada i Reixach i Terrassa (Barcelona) registra 15 quilòmetres de cues per l'avaria d'un camió des d'aquest dimecres a les 7:10 hores.
Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual, a més, han apuntat que l'A-2 entre Sant Joan Despí i Sant Andreu de la Barca (Barcelona) acumula més de 13 quilòmetres de cues.
També registra retencions la ronda de Dalt a Barcelona, amb 11,5 quilòmetres de cues.