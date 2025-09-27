15 ferits lleus i 3 menys greus en l'incendi d'un edifici a Lleida

LLEIDA 27 set. (EUROPA PRESS) -
15 persones han resultat ferides lleus i 3 menys greus aquest dissabte al matí en l'incendi d'un edifici en el passatge d'Agustí Duran i Santpere a Lleida.
Bombers s'ha desplaçat amb 9 dotacions i ha estabilitzat un incendi que ha afectat completament a un habitatge, per la qual cosa han evacuat a alguns veïns per la façana i s'ha confinat a la resta de veïns de l'edifici, informa en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat (SEM) ha activat 7 ambulàncies, una d'elles col·lectiva, per atendre als 18 afectats, que han estat traslladats a diferents centres sanitaris, encara que cap d'ells de gravetat, informa el SEM via 'X'.