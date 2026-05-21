15 dotacions dels Bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a Vinebre (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han activat 15 dotacions, 4 de les quals aèries, per mirar d'apagar un incendi de vegetació agrícola amb clapes boscoses que s'ha declarat aquest dijous a la tarda a Vinebre (Tarragona).
Segons informen a X, l'avís és de les 16.48 hores i el flanc dret està parcialment estabilitzat amb aigua i eines manuals.
Fonts del cos expliquen que és una zona de difícil accés per a les dotacions terrestres i per això s'han activat els mitjans aeris, però no es preveu que sigui un incendi gaire complicat de controlar.