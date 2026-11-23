BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 15 dotacions en un incendi en un recinte de venda de motocicletes d'una nau industrial del carrer Segre de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), que s'ha propagat a un punt verd del costat, des d'aquest dilluns a les 10.21 hores.
No hi ha ferits i els treballadors de totes dues naus es troben en bon estat, han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
El foc ha afectat dues naus però el fum una tercera, i els sostres de les dues naus estan "inestables".