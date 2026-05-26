15 dotacions dels Bombers treballen en una fuga de clor en una empresa de Manresa (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han desplaçat a 15 dotacions del cos per una fuga de clor en una empresa del polígon Bufalvent de Manresa (Barcelona) aquest dimarts sobre les 7.52 hores.
Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior, amb residus de piscines i clor, que hauria fet reacció, han apuntat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una altra anotació a 'X', Protecció Civil ha informat que han activat la prealerta del pla especials d'emergència exterior del sector químic (Plaseqta) i que s'ha demanat a les persones que es trobin properes a l'empresa que es confinin.