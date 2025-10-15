15 detinguts per desordres públics en la manifestació per Palestina a Barcelona

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 15 persones per desordres públics en la manifestació per Palestina d'aquest dimecres a la tarda a Barcelona.
Els Mossos informen en un comunicat que s'han produït danys en diversos establiments per llançament de pedres i objectes contundents i que s'han cremat diversos contenidors.
A la seva arribada al consulat d'Israel a Barcelona, on havia de concloure la manifestació, un grup de persones ha intentat arrencar les tanques de protecció i han llançat pedres als agents, segons Mossos.
Sobre les 20 hores els organitzadors han desconvocat la manifestació, però grups de manifestants s'han quedat, han fet llançaments contra el cordó policial i han cremat contenidors.
Segons Mossos s'ha fet ús "de manera puntual" de gas pebre per dispersar a les persones que estaven cometent actes vandàlics i per restablir la normalitat a la zona.
La manifestació unitària per "posar fi al genocidi, el colonialisme, l'ocupació i l'apartheid" a Palestina ha reunit aquest dimecres des de les 18 hores unes 15.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, i 50.000 segons l'organització.