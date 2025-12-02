15 detinguts en l'operatiu contra una xarxa de tràfic de drogues a Barcelona i Tarragona

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 15 persones a Barcelona i Tarragona després d'un operatiu conjunt aquest dimarts des de primera hora contra una presumpta xarxa de tràfic de drogues.
En el dispositiu s'han efectuat 20 entrades i escorcolls a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles (Barcelona) i Salou (Tarragona) i s'han intervingut armes de foc, armes blanques, drogues, diners en efectiu, material informàtic i telefonia mòbil, informen els Mossos en un comunicat.
L'organització criminal està presumptament implicada en diversos robatoris amb violència i intimidació i relacionada amb el tràfic de drogues a diferents punts de la demarcació de Barcelona i Tarragona.
El dispositiu ha comptat amb la presència de més de 300 efectius entre tots dos cossos policials i ha estat conduït per agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos i compta amb el suport del Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (Brimo), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), la Unitat Canina i de Drons, la unitat científica i la unitat de seguretat ciutadana, entre d'altres.
La investigació està sota secret de les actuacions.