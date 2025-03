El 15% dels delictes estan relacionats amb internet, la majoria són ciberestafes, segons els Mossos

"Estem lluitant contra la pluja de denúncies", asseguren

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han explicat que dels 600.000 fets delictius registrats a Catalunya el 2024, prop de 83.000 estan relacionats amb l'internet (un 15%), la majoria són estafes.

Així ho han dit a una entrevista a Europa Press el cap de l'Àrea Central de Cibercrim de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Josep Antoni López Garzón, i dos responsables més, que han assegurat que aquest percentatge ha "anat creixent any rere any".

"El 2012 hi havia unes 3.000 o 4.000 denúncies relacionades amb internet. Abans representaven un 2% i ara ha crescut fins a un 15%", han afegit.

L'Àrea Central de Cibercrim s'encarrega de les estafes "d'alt nivell tecnològic o que siguin innovadores", ja que si no, s'encarreguen els agents de la Unitat Central d'Estafes i Mitjans de pagament.

VÍCTIMES

Sobre les víctimes, han afirmat que hi ha de tot: "La gent gran és més vulnerable a caure en l'engany, però molts no tenen accés a la banca en línia perquè no tenen coneixements, i també hi ha víctimes de mitjana edat".

Han explicat que a les persones que coneixen el modus operandi dels missatges d'estafa "és difícil que l'hi colin", però ha precisat que si el missatge que es rep suposadament és del banc, és normal tenir dubtes.

DENÚNCIES

Els Mossos d'Esquadra acullen denúncies de petites quantitats estafades i de quantitats importants: "Estem lluitant contra la pluja de denúncies i mirant com abordar això de la manera més eficient, perquè és un problema de tot el món, hi ha moltes ciberestafes".

A més, han sostingut que "és difícil arribar als autors, encara que els menys professionals de vegades cometen errors i és més fàcil arribar-hi".

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Preguntats per com ha influït la intel·ligència artificial (IA) en les ciberestafes, els responsables de l'Àrea han dit que els estafadors "fins i tot poden crear converses telefòniques".

"Hi ha hagut denunciants que ens han aportat enregistraments que estaven molt bé fetes amb IA, però és un fet molt puntual. Amb IA has de tenir un objectiu molt clar i t'ha d'interessar molt estafar aquesta persona, mentre que sense IA, de 1.000 persones, tres piquen. És molt més fàcil fer-ho a l'engròs per tenir més rendiment", han afegit.