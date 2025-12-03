Un 15% dels 414 subinspectors dels Mossos aconsegueix el permís per protestar per aconseguir millores

LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Prop de 60 subinspectors del cos de Mossos d'Esquadra, que corresponen a un 15% del total de 414 que ocupen aquest rang, han aconseguit el permís d'assumptes propis per protestar per aconseguir millores salarials, després que a principis de setmana anunciessin una aturada total aquest dimecres.
Així ho confirmen fonts de la policia catalana, després que aquests mossos --que corresponen a l'escala intermèdia-- s'organitzessin per un grup de Whatsapp per demanar un permís d'assumptes personals i així no anar a treballar per la via legal, ja que no tenen dret a vaga.
El Sindicat de l'Escala Intermèdia dels Mossos d'Esquadra (Seima-Fepol), que representa rangs intermedis com sergents i subinspectors, van fer una crida aquest dimarts a continuar atents en la taula d'organització --en curs amb la conselleria d'Interior de la Generalitat-- i confiar en l'organització.