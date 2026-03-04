15 anys de presó per a l'acusat d'un crim sense cadàver a Sant Andreu de la Barca

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat a 15 anys de presó, com demanava la Fiscalia, l'home acusat de matar un home a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) l'11 de maig del 2020, el cadàver del qual no ha aparegut, informa en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
El judici es va celebrar fa tres setmanes en un tribunal amb jurat --que el va declarar culpable per unanimitat-- i, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'acusat i la víctima es coneixien des de feia temps i els unia una relació personal i comercial relacionada amb el tràfic de marihuana.
La sentència també acorda una prohibició de comunicació i ordre d'allunyament respecte a la dona i fills de la víctima i imposa una indemnització total, per als familiars de la víctima, de més de 700.000 euros.