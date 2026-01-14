El 14è Festival Tiana Negra de Barcelona homenatjarà els 40 anys de La Negra i els 50 de La Magrana

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El 14è Festival Tiana Negra, que se celebrarà entre el 23 i 24 de gener a Tiana (Barcelona), posarà l'accent en la memòria i la trajectòria de la novel·la negra amb l'homenatge als 40 anys de La Negra i els 50 anys de La Magrana, una editorial i una col·lecció "referents del gènere en català".
El festival, presentat aquest dimecres, desplegarà una "molt variada" programació de converses, taules rodones i presentacions de novetats literàries, amb un paper destacat de l'auge dels pòdcasts de 'true crime' amb la participació de l'equip de 'Crims', informen els organitzadors.
Entre d'altres, destaquen les noves publicacions de Sebastià Bennasar, Raquel Gámez-Serrano, Susana Hernández, Jordi Cervera, Joan Carles Ventura, Josep Lorman, Laia Vilaseca i Lluís-Anton Baulenas.
La programació també inclou l'espai 'Quatre negres i un saxo', les tradicioanls 'Cadires d'orelles' i una sessió dedicada a la policia científica amb Roger Heredia, a més d'una Ruta Negra per Tiana i activitats per a adolescents i joves.
Durant el certamen es donaran a conèixer els guanyadors del XIII Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana i els Premis Trajectòria a la Creació i a la Traducció.