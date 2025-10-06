El 14è Festival Petits Camaleons de Sant Cugat tanca amb 10.000 assistents

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El festival infantil Petits Camaleons, celebrat entre dijous passat i dissabte a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha tancat la 14a edició amb 10.000 assistents.
Ha comptat amb actuacions de Nil Moliner, The Tyets, Els Catarres, Doctor Prats, Lildami, Suu, Flashy Ice Cream, Xiula o Remei de Ca La Fresca, entre d'altres.
El director del festival, Albert Puig, ha assegurat que l'experiència ha superat les seves expectatives: "M'agrada veure com la gent s'ho passa bé en aquest entorn".
Segons ell, Petits Camaleons no és un festival interessat a créixer en aforament sinó "en tot cas, en dies", amb la idea de prioritzar la comoditat de les famílies.
L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha celebrat la celebració d'un festival "on es fidelitza i es crea públic".