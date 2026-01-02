144 persones van morir a les carreteres catalanes el 2025, un 6% més que l'any anterior

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
Un total de 144 persones han perdut la vida en 136 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya durant 2025, la qual cosa suposa un 6% més que el 2024, quan es van registrar 136 morts en 123 sinistres, segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT).
Pel que fa a 2019 --any de referència per al compliment d'objectius-- la xifra de morts s'ha reduït en un 18%, atès que aquest any van morir un total de 175 persones en 161 sinistres, un descens important encara que lleugerament per sota del 20% de reducció fixada pel Pla de Seguretat Viària 2024-2026.
Pel que fa als ferits greus, el 2025 se n'han registrat un total de 861, una xifra superior als 807 de 2024.
De les persones mortes en accidents en les carreteres catalanes el 2025, 114 eren homes i 30 eren dones i, pel que fa als ferits greus, el percentatge és similar: el 75% són homes i el 25% dones.
EL 43% VULNERABLES
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables --motoristes, vianants i ciclistes-- representen el 43% del total de finats: 45 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes.
Els motoristes són el col·lectiu que acumula més morts, amb un 31,25% del total, encara que han mort menys que l'any passat, al contrari que els vianants, ja que n'han mort 2 més que el 2024.
Per això, des del SCT fan una crida al fet que aquests col·lectius siguin més conscients de la seva fragilitat i a la resta d'usuaris al fet que tinguin respecte i prudència per reduir el nombre de víctimes de col·lectius vulnerables.
Les carreteres que més morts acumulen són l'AP-7 (17), l'N-II (11), la C-58 (9) i l'A-2 (8), encara que es manté la dispersió de la sinistralitat a la xarxa viària, atès que la C-12, l'N-340 i la C-31 han registrat 4 morts i la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 i la C-16, 3 respectivament.
MÉS VÍCTIMES JOVES
Encara que la franja en la qual més defuncions s'han registrat és de 55 a 64 anys, amb 27 decessos --la mateixa xifra que l'any anterior-- destaca un augment de víctimes mortals joves.
En 2025, 51 persones menors de 35 anys van perdre la vida en les carreteres catalanes, la qual cosa representa el 35% del total de morts, 12 més que l'any passat (39): 24 tenien entre 15 i 24 anys, 25 entre 25 i 34 anys, 18 es trobaven a la franja dels 35 als 44 anys, 21 en la de 45 a 54 anys, 27 tenien entre 55 i 64 anys, 20 entre 65 i 74 anys i 2 víctimes entre 0 i 14 anys.
Segons el dia de la setmana, 64 dels decessos es van produir en dies laborables, mentre que els 80 restants es van registrar en cap de setmana o operacions especials de trànsit.
PUGEN LES MORTS A BARCELONA I LLEIDA
A Barcelona, 65 persones van perdre la vida a les carreteres, 10 més que el 2024, la qual cosa suposa un increment del 17% dels accidents en la demarcació, encara que s'ha registrat un descens del 20% pel que fa a 2019.
Dels morts a Barcelona, 30 eren motoristes, i les comarques amb més defuncions són el Vallès Occidental (12), el Vallès Oriental (9), el Baix Llobregat (8) i el Maresme (8).
A les carreteres lleidatanas es van registrar 27 víctimes mortals, una més que en 2024, i El Segrià és la comarca de tota Catalunya amb més morts, un total de 15.
La demarcació de Tarragona ha registrat 30 morts, 3 menys que l'any passat, i acumula una reducció del 25% pel que fa a 2024, mentre que Girona ha acumulat la mateixa xifra que l'any anterior, amb 22 víctimes mortals i experimenta una reducció d'un 18,5% respecte 2019.