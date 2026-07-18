140.000 assistents a la manifestació del Pride a Barcelona segons xifres municipals

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
La manifestació del Pride Barcelona 2026 d'aquest dissabte per la tarda ha reunit unes 140.000 persones, segons xifres municipals.
Amb el lema 'Totes les realitats, un sol orgull', ha sortit sobre les 18.00 de la plaça Universitat, ha recorregut la Gran Via i ha arribat passades les 20 a l'Arc de Triomf, lloc de lectura del manifest i de diversos concerts que es preveuen més enllà de la mitjanit.
Entre els assistents hi ha hagut l'alcalde, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; els consellers Albert Dalmau (Presidència) i Eva Menor (Igualtat); la tinent d'alcaldia Maria Eugènia Gay; la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, i la copresidenta del Grup Verds/ALE en el Parlament Europeu Terry Reintke.