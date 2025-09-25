14 quilòmetres de cues a la B-23 a Sant Feliu (Barcelona) per la topada de 2 autobusos

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La B-23 a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) cap a l'enllaç a la A-2 registra 14 quilòmetres de cues per la topada de 2 autobusos aquest dijous sobre les 8.21 hores.
L'accident s'ha produït al carril BUS VAO habilitat per aquests vehicles i enmig d'una retenció, i s'està fent el trasllat dels passatgers, ha assenyalat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una altra anotació a 'X', els Bombers de la Generalitat han informat que treballen amb 2 dotacions en aquest servei i que hi ha 5 persones ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).