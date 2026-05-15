14 persones ateses per un incendi en un habitatge a Roda de Ter (Barcelona)

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 14 persones, entre ells 6 menors, cap greu, per l'incendi en un habitatge a Roda de Ter (Barcelona), que ha afectat a quatre pisos i que ja està extingit.
En un missatge en 'X' aquest divendres, Bombers de la Generalitat ha explicat que van rebre l'avís sobre les 18.30 hores i van activar a cinc dotacions, que han rescatat a diversos veïns per la façana amb una escala manual.
Un total de 9 persones han estat ferides menys greus i se'ls ha traslladat a l'Hospital de Vic; 3 han resultat ferides lleus i se'ls ha derivat al CAP de Roda de Ter, on han rebut l'alta, i 2 no han requerit trasllat.
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha activat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, que s'han traslladat al lloc de l'incendi.
El foc ha estat apagat i ara els Bombers estan revisant l'immoble.