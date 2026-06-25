14 investigadors de centres catalans, becats pel Consell Europeu de Recerca

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
Un total de 14 investigadors d'universitats i centres de recerca catalans han estat reconeguts amb les Beques Avançades del Consell Europeu de Recerca (ERC, en les seves sigles en anglès).
Aquesta xifra representa el 4,4% dels ajuts concedits a tot Europa i el 28% dels destinats a Espanya, informa aquest dijous la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat en un comunicat.
Han rebut la beca investigadors d'Institut de Recerca Biomèdia, Institut de Recerca Hospital del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona, Institució Milá i Fontanals, Universitat Pompeu Fabra, Institut de Biologia Molecular de Barcelona, Institut de Recerca Josep Carreras, Centre de Regulació Genòmica, Universitat de Barcelona, Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i Institut de Ciències Fotòniques.