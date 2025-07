14 dotacions dels Bombers treballen en un incendi prop d'un club esportiu a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen amb 14 dotacions, tres de les quals aèries, per extingir un incendi de matolls prop del Club Ègara de Terrassa (Barcelona) que ha començat aquest dijous a les 15.30 hores, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

Les tasques d'extinció s'han centrat a frenar l'avanç de les flames, que han estat contingudes al cap, el flanc esquerre i la cua, i també han treballat en l'estabilització d'alguns focus secundaris.

No obstant això, el foc ha revifat a causa d'una tempesta a la zona i per això els Bombers demanen a la població que no s'hi acosti.