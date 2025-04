BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut 14 persones per furts de mòbils i tràfic de droga durant un operatiu de seguretat en el festival de música Brunch Elektronik Barcelona.

El cos policial ha detingut 7 persones relacionades amb el furt de telèfons, 6 per presumpte tràfic de drogues i 1 per requeriment judicial, han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Han afegit que han recuperat 25 telèfons sostrets.