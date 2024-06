14 detinguts a Osona per estafes en línia fingint ser el "fill en dificultats" de la víctima

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut 14 persones, la majoria residents a la comarca d'Osona (Barcelona), que presumptament formaven part d'una organització dedicada a les estafes en línia i que va aconseguir uns 30.000 euros amb estafes per Whatsapp en les quals demanava diners a les víctimes amb el mètode del "fill en dificultats".

Aquest mètode consisteix a contactar amb les víctimes per Whatsapp fingint ser el seu fill: li diuen que se li ha espatllat el mòbil i necessiten una transferència bancària per algun problema urgent, explica la Policia Nacional en un comunicat aquest dimarts.

Els agents ha rebut múltiples denúncies de víctimes arreu d'Espanya que han patit aquesta estafa, i la investigació els ha portat a aquests 14 arrestats i a identificar un dels líders de l'organització, que està en presó provisional per una altra causa.

Un cop aconseguien enganyar la víctima per Whatsapp, les transferències les rebien uns joves d'entre 20 i 25 anys, que facilitaven el seu compte bancari a canvi d'un percentatge dels diners.

Per prevenir caure en una estafa d'aquest tipus, és recomanable intentar contactar amb la persona que demana ajuda per una via que no sigui Whatsapp o a través d'un amic o familiar, i la Policia Nacional també recomana sospitar del llenguatge o expressions que fa servir la persona que escriu el missatge i assegurar-se de qui és el titular d'un compte abans d'enviar un bizum o transferència.