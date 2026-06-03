14 detinguts en l'operatiu contra el tràfic de marihuana a Cabra del Camp (Tarragona)

TARRAGONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
L'operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional d'aquest dimecres a Cabra del Camp (Tarragona) contra el tràfic de drogues s'ha saldat amb la detenció de 14 persones després d'efectuar 15 entrades i escorcolls, confirmen fonts policials a Europa Press.
El dispositiu ha començat a primera hora i ha comptat amb 300 agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brimo i l'Arro, unitats canines i aèries, a més d'efectius de la Policia Nacional.
S'han desmantellat 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes i s'han confiscat diverses armes de foc i blanques, diners en efectiu, pesos per manipular la droga i diversos inhibidors.