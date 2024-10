13,5 quilòmetres de cua a l'AP-7 per un accident múltiple a Mollet del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles a l'AP-7 presenta sobre les 9 hores d'aquest dimecres fins a 13,5 quilòmetres de cua entre Mollet del Vallès i La Roca del Vallès (Barcelona) en sentit sud per un accident múltiple produït al primer municipi.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la col·lisió entre cinc vehicles ha succeït sobre les 7.42 hores i ha obligat a tallar un carril, que segueix tancat a la circulació.

L'incident també afecta a l'enllaç de la via amb la C-17, on hi ha fins a 5,5 quilòmetres de cua en sentit sud entre Mollet i Granollers (Barcelona).