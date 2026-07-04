133 municipis de Girona, Tarragona i Lleida en risc molt alt d'incendi aquest dissabte

GIRONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
133 municipis de 12 comarques de Girona, Tarragona i Lleida estan en risc molt alt d'incendi aquest dissabte, per la qual cosa està actiu el nivell 3 del Pla Alfa, han informat els Agents Rurals en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Les comarques amb risc molt alt són l'Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès (Girona), Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre (Tarragona), Segrià, Noguera, Solsonès i Segarra (Lleida).
Aquest mateix dissabte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el tancament de l'espai natural dels Gavarres després de l'incendi originat a La Bisbal d'Empordà (Girona), que ha afectat a 2.400 hectàrees de terreny forestal.