132 morts a les carreteres catalanes entre gener i novembre del 2025, el 38% menors de 35 anys

Les carreteres que acumulen més accidents mortals són l'AP-7, la C-58, l'N-II i l'A-2
BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -
Un total de 132 persones han mort en 124 accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya de l'1 de gener al 30 de novembre d'aquest any, el 38% menors de 35 anys, segons ha informat aquest dilluns el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Durant el mateix període del 2024 van perdre la vida 127 persones en un total de 116 sinistres mortals i el 2019 --any de referència per assolir els objectius-- van morir 167 persones en 154 accidents, la qual cosa suposa una reducció d'un 21% de víctimes mortals i que es compleixen els objectius del Pla de seguretat viària previst pel SCT.
Pel que fa als ferits greus, en els primers 9 mesos de l'any se n'han registrat 783, xifra superior als 729 del mateix període del 2024.
De les 132 víctimes mortals del 2025, un total de 105 eren homes i 27 eren dones, i pel que fa als ferits greus, la proporció és similar: el 75% van ser homes i el 25% dones.
VÍCTIMES VULNERABLES
El SCT informa que les víctimes vulnerables --motoristes, vianants i ciclistes-- representen el 45,5% del total de morts: 42 motoristes, 13 vianants i 5 ciclistes.
Els motoristes són el col·lectiu amb més morts, tot i que se n'han registrat 4 menys que l'any passat, mentre que aquest any han mort 5 vianants més que en el mateix període del 2024.
Per això, el SCT fa una crida als col·lectius vulnerables a tenir més percepció del risc i de la seva fragilitat, i també a la resta d'usuaris, als quals sol·licita que tinguin més prudència per reduir aquest nombre de víctimes.
Sobre les vies, les carreteres que acumulen més morts són l'AP-7 (15), la C-58 (9), l'N-II (8) i l'A-2 (8), tot i que es manté la dispersió de la sinistralitat a la xarxa viària, mentre que la C-12, l'N-340 i la C-31 han registrat 4 morts i la C-25, C-17 i C-16, 3 respectivament.
MÉS JOVES
El SCT alerta que, malgrat que la franja que aglutina més morts continua sent la de 55 a 64 anys, amb 26 morts, s'ha registrat un augment de morts entre els joves.
Fins al 30 de novembre del 2025, un total de 50 persones de menys de 35 anys van perdre la vida a les carreteres catalanes, el 38% del total, la qual cosa suposa 14 més que l'any passat: 23 tenien entre 15 i 24 anys, 25 tenien entre 25 i 34 anys i es van registrar 2 defuncions a la franja dels 0 als 14 anys.
Quant als dies, 62 dels sinistres mortals van tenir lloc en dies feiners, respecte als 70 en caps de setmana, festius o vigília de festiu i operacions especials.
A més a més, el SCT alerta que les víctimes mortals per accident de trànsit han augmentat en els primers 9 mesos de l'any a les demarcacions de Barcelona i Tarragona.