13 quilòmetres de cues a la B-23 de Barcelona al Papiol (Barcelona)

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La B-23 entre Barcelona i El Papiol (Barcelona) en sentit nord registra 13 quilòmetres de cues aquest dimarts al matí.
També hi ha densitat a l'A-2 entre Cornellà de Llobregat i Pallejà (Barcelona) en sentit nord amb 11 quilòmetres de retencions, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
D'altra banda, a la Ronda Litoral de Barcelona hi ha 2 carrils tallats entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en sentit nord per un accident que genera 2 quilòmetres de cues.