13 persones ateses i un gos mort en l'incendi d'un edifici a Reus (Tarragona)

TARRAGONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre aquest dimecres a la nit un total de 13 persones afectades per un incendi als baixos d'un edifici a Reus (Tarragona), en què va morir un gos.
El foc es va produir al carrer Glorieta del Priorat a les 21.22 hores, i de les 13 persones ateses, dues van ser traslladades a l'Hospital Sant Joan de Reus, una en estat menys greu i una altra en estat lleu, mentre que la resta van ser donats d'alta in situ, amb un total de quatre ambulàncies, informen fonts del SEM a Europa Press.
D'altra banda, els Bombers de la Generalitat s'hi van desplaçar amb sis dotacions per desallotjar alguns dels veïns, mentre que d'altres van ser confinats.