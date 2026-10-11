13 ferits després d'una col·lisió de 4 turismes a la B-20 de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Una col·lisió a la B-20 de Barcelona amb 4 turismes implicats ha provocat aquest diumenge 13 ferits, 2 d'ells en estat menys greu i la resta en estat lleu.
Un dels ferits en estat menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, i l'altre a l'Hospital Materno-Infantil de Vall d'Hebron, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Els afectats en estat lleu han estat traslladats a "diferents centres sanitaris", i el SEM ha activat 5 ambulàncies amb motiu de l'accident.