13 dotacions dels Bombers continuen a Mataró (Barcelona) per evitar que el foc salti a altres naus

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat encara treballen amb 13 dotacions en un incendi declarat en una empresa de roba a Mataró (Barcelona) per evitar que el foc es propagui a altres naus, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'incendi ha començat vora les 12.30 hores i cap a les 16.00 ja s'ha desenvolupat totalment a l'interior de la nau i com a mesura preventiva s'ha desallotjat el personal d'un abocador que es podria haver vist afectat si s'ensorrava una de les façanes.
Preventivament també s'ha confinat l'Escola Les Aigües però s'ha pogut desconfinar perquè no hi havia fum, i l'Ajuntament de Mataró ha activat la prealerta del pla municipal.